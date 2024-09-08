تقرير: ماك أليستر يتعرض لإصابة مع الأرجنتين.. ومدة غيابه

تعرض أليكسيس ماك أليستر لاعب منتخب الأرجنتين لإجهاد عضلي.

وحسب شبكة TYC Sports فإن لاعب ليفربول تعرض إلى إجهاد عضلي منعه من خوض حصة التدريب رفقة المجموعة.

وأفادت الشبكة أن لاعب الوسط اكتفى بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية.

وزعمت الشبكة أن الإصابة التي تعرض ماك أليستر لها لن تمنعه من لعب مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب التانجو منافسه كولومبيا في التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من مباراة فريقه ضد تشيلي الماضية بسبب انزعاجات عضلية في الدقيقة 79.

وفاز منتخب الأرجنتين على منافسه تشيلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أوروجواي في الوصافة بـ14 نقطة.

وفي المركز الثالث كولومبيا برصيد 13 نقطة، والإكوادور في المرتبة الرابعة بـ11 نقطة.