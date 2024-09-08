الدرجة الثانية - سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لنادي جنوب سيناء

قرر مجلس إدارة نادي جنوب سيناء برئاسة عودة حسين تعيين سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق.

جاء ذلك خلفا للسيد إبراهيم المدرب السابق.

وتم تعيين شريف شعبان مديرا للكرة ووائل أبو الليل مديرا للتعاقدات.

وسبق لسعيد عبد العزيز قيادة فريق كيما أسوان في مجموعة الصعيد.

ويشارك جنوب سيناء ضمن مجموعة القاهرة ٣ أو ٤ لدوري القسم الثاني ب، حيث سيعلن اتحاد الكرة عن تقسيم المجموعات خلال ساعات.

وتجرى القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك جنوب سيناء في الموسم الماضي في المجموعة الثالثة واحتل المركز السابع برصيد ١٦ نقطة

تقسيم مجموعات القسم الثاني ب سيكون كالتالي:

المجموعة الأولى تنقسم إلى ١ و٢

المجموعة الثانية تنقسم إلى ٣ و٤

المجموعة الثالثة تنقسم إلى ٥ و٦