اتحاد جدة يتعاقد مع موهبة كولومبية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

ريكاردو كارابايو

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع ريكاردو كارابايو قادما من بارانكويا.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن.

وكشف الاتحاد عن مدة العقد خلال حسابه على موقع X إذ ستكون 3 مواسم.

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وأوضح النادي السعودي أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يأتي في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعيدة والعمل على تطويرها لدعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلا أو الاستفادة منها استثماريا.

واتفق الاتحاد مع نظيره نادي جدة لإعارة اللاعب لمدة موسم.

ويلعب فريق جدة في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

وأفاد النادي أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد متابعة من قسم الاستقطاب في إدارة كرة القدم لمسيرة اللاعب ومواصفاته الفنية.

وزعم النادي أن اللاعب بدأ مشواره الاحترافي في سن الـ16 ومثل منتخبات الفئات السنية المختلفة الكولومبية من سن 15 عاما حتى المنتخب الكولومبي.

ميركاتو الدوري السعودي ريكاردو كارابايو بارانكويا اتحاد جدة
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