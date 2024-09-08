اتحاد جدة يتعاقد مع موهبة كولومبية

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع ريكاردو كارابايو قادما من بارانكويا.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن.

وكشف الاتحاد عن مدة العقد خلال حسابه على موقع X إذ ستكون 3 مواسم.

📝| النادي يتعاقد مع الكولومبي ريكاردو كارابالو ويعلن إعارته لنادي جدة pic.twitter.com/6TwMhdSU3P — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 8, 2024

وأوضح النادي السعودي أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يأتي في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعيدة والعمل على تطويرها لدعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلا أو الاستفادة منها استثماريا.

واتفق الاتحاد مع نظيره نادي جدة لإعارة اللاعب لمدة موسم.

ويلعب فريق جدة في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

وأفاد النادي أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد متابعة من قسم الاستقطاب في إدارة كرة القدم لمسيرة اللاعب ومواصفاته الفنية.

وزعم النادي أن اللاعب بدأ مشواره الاحترافي في سن الـ16 ومثل منتخبات الفئات السنية المختلفة الكولومبية من سن 15 عاما حتى المنتخب الكولومبي.