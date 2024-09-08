تصفيات أمم إفريقيا - بن رمضان يهدي تونس الفوز على جامبيا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

فاز منتخب تونس على مضيفه جامبيا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

سجل علي العابدي هدف تونس الأول في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 تعادل علي سو سريعا بعد تمريرة من يانكوبا مينتيه جناح برايتون الإنجليزي.

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وفي الدقيقة 76 سجل محمد علي بن رمضان لاعب وسط فيرنشفاروتسي المجري بصناعة رائد بوشنيبة.

وكان بن رمضان قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في الصيف الجاري.

وبذلك تتصدر تونس المجموعة الأولى للتصفيات بـ 6 نقاط من أول جولتين.

وكان نسور قرطاج قد افتتحوا المجموعة بالفوز على مدغشقر بهدف دون رد في الجولة الأولى، سجله فرجاني ساسي في الدقيقة 98.

بينما تجمد رصيد جامبيا عند نقطة واحدة، بالتساوي مع جزر القمر التي تعادلت معها 1-1 في الجولة الأولى، وبانتظار نتيجة جزر القمر ومدغشقر غدا الإثنين 9 سبتمبر.

محمد علي بن رمضان تونس منتخب تونس تصفيات أمم إفريقيا
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