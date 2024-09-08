الخامس إفريقيا والرابع عربيا.. تعرف على ترتيب مصر النهائي في بارالمبياد باريس 2024

احتلت مصر المركز الـ 41 في ترتيب الميداليات النهائي في بارالمبياد باريس 2024.

وحصدت مصر 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات مصر في بارالمبياد باريس 2024

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وللنسخة الثانية على التوالي تحقق مصر 7 ميداليات بعد بارالمبياد طوكيو 2020.

وشهدت نسخة أتلانتا 1996 الحصاد الأكبر للميداليات في تاريخ مصر برصيد 30 ميدالية.

واحتلت مصر المركز الخامس في الترتيب الإفريقي.

تعرف على الترتيب الإفريقي في بارالمبياد باريس 2024

الجزائر – 11 ميدالية (6 ذهبيات و5 برونزيات)

تونس – 11 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات)

المغرب – 15 ميدالية (3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات)

نيجيريا – 7 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان)

مصر – 7 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)

إثيوبيا – 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية)

جنوب إفريقيا – 6 ميداليات (ذهبيتان و4 برونزيات)

نامبيا – ميداليتان (ذهبية وبرونزية)

كينيا – ميدالية واحدة (فضية)

موريشيوس – ميدالية واحدة (برونزية)

واحتلت مصر المركز الرابع في الترتيب العربي.

تعرف على الترتيب العربي في بارالمبياد باريس 2024

الجزائر – 11 ميدالية (6 ذهبيات و5 برونزيات)

تونس – 11 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات)

المغرب – 15 ميدالية (3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات)

مصر – 7 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)

الأردن – 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية)

العراق – 5 ميداليات (ذهبية وفضية و3 برونزيات)

الكويت – ميداليتان (ذهبية وبرونزية)

السعودية – ميدالية واحدة (ذهبية)

وتصدرت الصين الترتيب العام في بارالمبياد باريس بواقع 220 ميدالية متنوعة.

وجاءت بريطانيا في المركز الثاني بواقع 124 ميدالية متنوعة ثم أمريكا في المركز الثالث بحصد 105 ميدالية متنوعة.