دي ليخت: تين هاج ليس السبب الوحيد لانضمامي لـ يونايتد.. ونتعرض لضغوط

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت

شدد ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد أن إريك تين هاج مدرب الفريق ليس السبب الوحيد للانضمام إلى النادي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دي ليخت قادما من بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 45 مليون يورو.

وقال اللاعب الهولندي لقناة SBS6: "إريك تين هاج ليس السبب الوحيد لانضمامي إلى مانشستر يونايتد".

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وأضاف "نحن نتحدث هنا عن مانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية في العالم".

واختتم "هناك الكثير من الضغوط لأن الجماهير اعتادت على البطولات في الماضي، الأمر متروك لنا لتحقيق نفس الأشياء".

وسبق أن تدرب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تحت قيادة المدرب الهولندي في أياكس أمستردام.

ولعب دي ليخت 3 مباريات مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، وخسر مباراتين ضد ليفربول وبرايتون، وفاز في أخري ضد فولام في افتتاحية الدوري.

الدوري الإنجليزي ماتياس دي ليخت مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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