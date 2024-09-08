تصفيات أمم إفريقيا - أزمة لـ منتخب بوتسوانا قبل مواجهة مصر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 19:28

كتب : آمنة محمد المصطفى

تدريب بوتسوانا في موريتانيا

لا تزال بعثة منتخب بوتسوانا منافس منتخب مصر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وخسر منتخب بوتسوانا أمس السبت، من موريتانيا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة بوتسوانا خاضت حصة تدريبية اليوم في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا بعد تعذر عودتهم للبلاد لمواجهة منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة الثلاثاء.. منتخب مصر يتوجه إلى بوتسوانا منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل السفر لـ بوتسوانا أبو جريشة "مدرب بوتسوانا" لـ في الجول: نعاني من ضيق الوقت.. وهذه قصة انضمامي إليهم تصفيات أمم إفريقيا - الصومالى عمر عبد القادر حكما لمباراة بوتسوانا ومصر

والسبب هو؟ عدم عودة الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لموريتانيا من أجل إعادته لبوتسوانا لخوض المباراة الثانية.

واستفسرت البعثة البوتسوانية على الرحلات إلى البلاد تمهيدا للعودة للقاء مصر.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا ضيفا على بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات.

No description available.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا استعدادا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء.

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

ويترأس بعثة منتخب مصر، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وسبق أن كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لمنتخب بوتسوانا ونجم الإسماعيلي السابق عن قصة توليه للمنصب في الجهاز الفني لمنافس مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "انضممت للجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا في 27 أغسطس خلال معسكر في ليبيا".

وأضاف "علاقتي مع ديدييه جوميز المدير الفني بدأت منذ 4 سنوات خلال عملي في الإسماعيلي، وعملنا معا في دوري يلو بالسعودية أيضا".

وأوضح "منتخب بوتسوانا حديث النشأة وقدم مباراة جيدة أمام موريتانيا، ولكننا تلقينا هدفا في الدقيقة 80. نلعب على الإمكانيات المتاحة ونسعى للتطوير".

وتابع "مباراة مصر صعبة بالتأكيد نظرا لفارق الإمكانيات، ونظرا لأننا لعبنا يوم السبت ثم نلعب مباراة مصر يوم الثلاثاء، ولذلك نعاني من ضيق الوقت".

واختتم "مصر قدمت أداء جيدا أمام كاب فيردي، ولديها أفضل النجوم في إفريقيا، ومنتخب بوتسوانا يسعى لتقديم أداء جيد".

منتخب بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا 2024 موريتانيا
نرشح لكم
في ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا بعد صلاح.. النني يدخل نادي المائة مع منتخب مصر في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش هداف المنتخب - تريزيجيه يسجل رابع أهدافه تحت قيادة حسام حسن محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف أمام مصر
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
في ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 15 دقيقة | منتخب مصر
بعد صلاح.. النني يدخل نادي المائة مع منتخب مصر 20 دقيقة | منتخب مصر
في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن 32 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش 43 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد 57 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح