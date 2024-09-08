تصفيات أمم إفريقيا - أزمة لـ منتخب بوتسوانا قبل مواجهة مصر

لا تزال بعثة منتخب بوتسوانا منافس منتخب مصر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وخسر منتخب بوتسوانا أمس السبت، من موريتانيا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة بوتسوانا خاضت حصة تدريبية اليوم في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا بعد تعذر عودتهم للبلاد لمواجهة منتخب مصر.

والسبب هو؟ عدم عودة الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لموريتانيا من أجل إعادته لبوتسوانا لخوض المباراة الثانية.

واستفسرت البعثة البوتسوانية على الرحلات إلى البلاد تمهيدا للعودة للقاء مصر.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا ضيفا على بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا استعدادا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء.

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

ويترأس بعثة منتخب مصر، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وسبق أن كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لمنتخب بوتسوانا ونجم الإسماعيلي السابق عن قصة توليه للمنصب في الجهاز الفني لمنافس مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "انضممت للجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا في 27 أغسطس خلال معسكر في ليبيا".

وأضاف "علاقتي مع ديدييه جوميز المدير الفني بدأت منذ 4 سنوات خلال عملي في الإسماعيلي، وعملنا معا في دوري يلو بالسعودية أيضا".

وأوضح "منتخب بوتسوانا حديث النشأة وقدم مباراة جيدة أمام موريتانيا، ولكننا تلقينا هدفا في الدقيقة 80. نلعب على الإمكانيات المتاحة ونسعى للتطوير".

وتابع "مباراة مصر صعبة بالتأكيد نظرا لفارق الإمكانيات، ونظرا لأننا لعبنا يوم السبت ثم نلعب مباراة مصر يوم الثلاثاء، ولذلك نعاني من ضيق الوقت".

واختتم "مصر قدمت أداء جيدا أمام كاب فيردي، ولديها أفضل النجوم في إفريقيا، ومنتخب بوتسوانا يسعى لتقديم أداء جيد".