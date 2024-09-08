تغيير شعار غزل المحلة
الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 19:12
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تغيير شعاره الرسمي إلى شعار آخر جديد.
وكشف المحلة عن تغيير شعاره القديم والذي كان مستوحى من علم مصر.
وأصبح الشعار الجديد تغلب عليه اللون السماوي الخاص بفريق كرة القدم بالنادي.
الشعار القديم لغزل المحلة
ويزين الشعار نجمة واحدة أعلاه وترمز إلى لقب بطولة الدوري المصري الذي فاز به غزل المحلة 1972-1973.
وتأسس نادي غزل المحلة عام 1936.
وعاد غزل المحلة إلى الدوري المصري الموسم المقبل، بعدما هبط الموسم قبل الماضي.
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