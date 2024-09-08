تحديد موعد قرعة دوري القسم الثاني ب

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد إجراء قرعة دوري القسم الثاني ب.

وقرر اتحاد الكرة صعود بنها والجزيرة بسبب أخطاء ارتكبها أجربته على اتخاذ ذلك القرار.

ومن المقرر أن تكون المواعيد كالتالي:

المجموعة الثانية أ و ب يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

المجموعة الثالثة أ و ب يوم الأربعاء 11 سبتمبر.

المجموعة الأولى أ و ب يوم الخميس 12 سبتمبر.

لماذا أجبر اتحاد الكرة على تصعيد بنها والجزيرة؟

تنص اللوائح على تأهل متصدر كل مجموعة من القسم الثالث إلى القسم الثاني ب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com : "فريق بنها احتل المركز الثاني خلف البلاستيك الصاعد لدوري القسم الثاني ب ولكن تقدم بنها بشكوى تفيد مشاركة لاعب موقوف مع البلاستيك كان يمتلك ثلاث بطاقات وكان يجب إيقافه".

وتابع "فريق البلاستيك أحضر مستند يفيد بوجود بطاقة فقط على اللاعب، تم رفض شكوى بنها في البداية ثم تقدموا بشكوى أخرى تم قبولها والنتيجة هنا تشير إلى أحقية البلاستيك في صحة موقف لاعبه وخطأ منطقة كرة القدم المختصة، وأحقية بنها لوجود خطأ عند البلاستيك فكان القرار صعود الفريقين".

وواصل " بالنسبة لفريق الجزيرة بمطروح كان يحتل المركز الثالث خلف الزهور الصاعد والرجاء وصيف المجموعة".

وأكمل " تقدم الجزيرة بشكوى ضد فريق شباب الضبعة وهذه المباراة انتهت بفوز الضبعة نظرا لمشاركة لاعب من مواليد 2003 مع الفريق الأول رغم عدم وجود مسابقة ناشئين لذا كان يجب قيده ضمن الفريق الأول، إذن هنا خطأ منطقة الكرة المختصة أيضا، بالتالي كان القرار صعود الجزيرة رفقة فريق الزهور".

وأتم "نظرا لأخطاء منطقة كرة القدم قام اتحاد الكرة بالتواصل مع رؤساء المناطق لكي يتم التواصل بين المناطق إلكترونيا منعا لتكرار الأخطاء وستشمل المناطق تغييرات في المرحلة المقبلة".

وبعد قرارصعود الجزيرة وبنها تم زيادة أندية دوري القسم الثاني ب من 63 إلى 65 فريق بالموسم المقبل.