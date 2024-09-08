"رفعوا اسم مصر عاليا".. الرئيس السيسي يهنئ الأبطال المتوجين في بارالمبياد باريس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للمتوجين بميداليات في بارالمبياد باريس 2024.

وحصد 6 لاعبين بالإضافة لمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس ميداليات متنوعة لمصر في بارالمبياد باريس.

وكتب الرئيس عبر حسابه على "فيسبوك"

أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمص، وإثباتا أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.

وحصدت مصر 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

واحتلت مصر المركز الـ 41 في ترتيب العام ببارالمبياد باريس 2024.