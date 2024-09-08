سيدربه مورينيو.. تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم كوستيتش

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

فيليب كوستيتش - يوفنتوس

توصل نادي فنربخشة التركي إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس للتعاقد مع فيليب كوستيتش لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات في تركيا يوم 18 سبتمبر المقبل.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن فنربخشة سيحصل على خدمات اللاعب الصربي لمدة موسم على سبيل الإعارة وتحمل راتبه كاملا.

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وأفاد الموقع أن فنربخشة وضع بند أحقية الشراء مقابل 5-6 ملايين يورو.

وسيتدرب كوستيتش تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما انتقل إلى يوفنتوس قادما من أينتراخت فرانكفورت مقابل 14.7 مليون يورو.

وينتهي عقد كوستيتش مع يوفنتوس في صيف 2026.

وحصل كوستيتش على بطولة واحدة فقط مع يوفنتوس وهي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.

وخاض كوستيتش مع يوفنتوس 87 مباراة وسجل 3 أهداف فقط وصنع 15 آخرين.

ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويأتي خلفه كل من جالاتسراي وبشكتاش بـ9 نقاط من 3 مباريات.

ميركاتو الدوري الإيطالي الدوري التركي يوفنتوس فيليب كوستيتش فنربخشة
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