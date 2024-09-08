الوداد يعلن ضم نيانج لاعب ميلان وإمبولي السابق

أعلن نادي الوداد المغربي التوقيع مع مباي نيانج لاعب ميلان وإمبولي السابق.

مباي نيانج النادي : لاعب حر الوداد الرياضي

وانتهى تعاقد نيانج بنهاية الموسم الماضي مع إمبولي ليصبح لاعبا حرا.

وسبق وكشف FilGoal.com عن حصول الوداد على توقيع نيانج لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ونشر FilGoal.com صورة من توقيع نيانج مع الوداد.

وكان اللاعب السنغالي تم عرضه على الزمالك من قبل.

وكشف FilGoal.com وقتها أن نيانج كان معروضا على الزمالك، لكن اللاعب خرج من القائمة النهائية المختصرة.

وأوضح FilGoal.com أن قرار القلعة البيضاء بسبب تفضيل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التعاقد مع بدائل أخرى.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كثيرا أثناء فترة تواجده في ميلان وتشكيل ثلاثي رفقة كل من ماريو بالوتيلي وستيفان الشعراوي.

وخاض نيانج مع ميلان 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ولعب نيانج مع إمبولي 14 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتسبب نيانج في بقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل هدف البقاء في الجولة الأخيرة ضد روما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.