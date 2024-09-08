الصفقة الثالثة.. بيراميدز يضم طارق علاء

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

طارق علاء - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز ضم طارق علاء قادما من سموحة في ثالث صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.

وقدّم بيراميدز لاعبه الجديد على طريقة "تجميعة منتخب العالم في بلاي ستشين 1".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق فإن بيراميدز ضم الظهير الأيمن البالغ 22 عاما مقابل 17 ونصف مليون جنيه.

ومن المنتظر أن لاعب من بيراميدز على سبيل الإعارة لسموحة ضمن الصفقة.

وأصبح علاء ثالث صفقات بيراميدز بعد ضم كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الرحمن مجدي.

وتدرج طارق علاء في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23.

وخاض الظهير الأيمن مع سموحة 37 مباراة صنع خلالها هدفين.

وخلال الموسم المنقضي أصبح من أعمدة الفريق الأساسية إذ خاض 26 مباراة مع الموج الأرزق بالإضافة لـ 5 في كأس الرابطة وكأس مصر.

طارق علاء سموحة بيراميدز
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