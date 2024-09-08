الصفقة الثالثة.. بيراميدز يضم طارق علاء
الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 17:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز ضم طارق علاء قادما من سموحة في ثالث صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.
ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.
وقدّم بيراميدز لاعبه الجديد على طريقة "تجميعة منتخب العالم في بلاي ستشين 1".
"2 فوق، 2 تحت، شمال يمين.. شمال يمين، إكس، دايرة" 🎮🗒😁
طــارق عــلاء في بيراميدز 🔷️#بيراميدز | #TarekXpyramids pic.twitter.com/nVk9W8qNmo— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 8, 2024
وكشف FilGoal.com في وقت سابق فإن بيراميدز ضم الظهير الأيمن البالغ 22 عاما مقابل 17 ونصف مليون جنيه.
ومن المنتظر أن لاعب من بيراميدز على سبيل الإعارة لسموحة ضمن الصفقة.
وأصبح علاء ثالث صفقات بيراميدز بعد ضم كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الرحمن مجدي.
وتدرج طارق علاء في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23.
وخاض الظهير الأيمن مع سموحة 37 مباراة صنع خلالها هدفين.
وخلال الموسم المنقضي أصبح من أعمدة الفريق الأساسية إذ خاض 26 مباراة مع الموج الأرزق بالإضافة لـ 5 في كأس الرابطة وكأس مصر.