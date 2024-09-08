السكة الحديد يستعير محمد صلاح زكي

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح زكي

أعلن نادي السكة الحديد ضم محمد صلاح زكي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي أن مهاجم وجناح الزمالك مواليد 2003 أعير لمدة موسم بنية البيع بعد دفع مقابل مادي 300 ألف جنيه.

ويعد محمد صلاح زكي واحد من اكتشافات أحمد عبد الرؤوف أثناء توليه قيادة فريق 2003 بالزمالك، وحاليا هو المدير الفني لنادي السكة الحديد.

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وأبرم السكة الحديد برعاية مودرن سبورت العديد من الصفقات أبرزها ثلاثي لافيينا محمود الحلواني ومحمد جبس وحمدي مارسيلو وأنس شندي لاعب الداخلية وثنائي المنصورة محمود عفروتو ومحمد الخيال.

ويستعد الفريق حاليا لدوري المحترفين ويخوض أولى مبارياته مع فريق أسوان.

ويتكون الجهاز الفني للسكة الحديد أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا، ومعه عامر صبري في منصب المدرب العام، وأحمد حسن مكي في منصب المدرب المساعد ومعه حسن الشامي.

وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى وأحمد عصمت مدربا للأحمال ومحمد عبد الفتاح لتحليل الآداء.

وبدأ أحمد عبد الرؤوف الموسم الماضي كمدير فني لبلدية المحلة قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الدوري.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).

من هو محمد صلاح زكي

مهاجم فريق 2003 من مواليد محافظة الغربية مركز بسيون قرية نجريج، حيث وُلد محمد صلاح نجم منتخب مصر.

انضم لصفوف الزمالك عن طريق الاختبارات في عام 2018 من قبل أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى لفترة قصيرة في الموسم الماضي بعد انضمامه لفريق الأمل، مع جوسفالدو فيريرا.

ويلعب في مركزي قلب الهجوم والجناح.

توج بلقب دوري الجمهورية مع فريق 2003.

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