باولينيو يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن لاعب الوسط البرازيلي باولينيو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعمر 36 عاما.

باولينيو النادي : معتزل

ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه على إنستاجرام تحت عنوان "شكرا كرة القدم".

وكان عقد باولينيو مع كرونثيانز فريقه الأخير بكرة القدم قد انتهى في شهر يوليو الماشي.

بدأ باولينيو مسيرته مع فريق أوداكس البرازيلي عام 2006 ومنه خرج في تجربة أوروبية أولى مع فريق فيلينيوس الليتواني.

مر باولينيو بأكثر من تجربة برازيلية حتى استقر في كرونثيانز عام 2010 وبعد 3 مواسم انضم اللاعب إلى توتنام الإنجليزي.

بعد موسمين في إنجلترا انتقل اللاعب للدوري الصيني من بوابة جوانزو إيفيرجراندي.

وفي 2017 عاد باولينيو إلى أوروبا من جديد في خطوة مفاجأة نحو برشلونة قبل العودة للصين من جديد.

وانتقل باولينيو في 2021 للدوري السعودي من بوابة أهلي جدة ولعب له لمدة موسم قبل العودة لكرونثيانز في خطوته الأخيرة بكرة القدم.

السجل التهديفي الأفضل لباولينيو كان برفقة جوانزو الذي سجل خلالها 75 هدفا في 176 مباراة.

وخلال مسيرته توج باولينيو بكأس العالم للأندية والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع كرونثيانز، وتوج بالدوري الإسباني مع برشلونة.

مع جوانزو توج باولينيو بالدوري الصيني 4 مرات وكأس السوبر الصيني مرتين وكأس الصين مرة ودوري أبطال آسيا مرة وحيدة.

كما توج لاعب الوسط السابق بلقب كأس القارات برفقة منتخب البرازيل.

وبقميص جميع الفرق التي لعب لها سجل باولينيو 155 هدفا وصنع 56 في 609 مباراة.