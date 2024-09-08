استبعاد بن ناصر من قائمة الجزائر لمواجهة ليبيريا

أعلن منتخب الجزائر استبعاد لاعبه إسماعيل بن ناصر من مواجهة ليبيريا.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض بن ناصر للإصابة ولم يتمكن من استكمال التدريبات.

وبعد الفحوصات الطبية قرر فلاديمير بيتكوفيتش استبعاده من مواجهة ليبيريا.

لاعب الوسط صاحب الـ 26 عاما شارك في المباراة الأولى فقط من الموسم مع ميلان وجلس على مقاعد البدلاء في الثانية، بينما استبعد من المواجهة الأخيرة ضد لاتسيو.

وكان منتخب الجزائر قد فاز في المباراة الأولى على غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة بجانب غينيا الاستوائية وليبيريا وتوجو.

وكانت المباراة الأخرى بالمجموعة قد انتهت بالتعادل بين ليبيريا وتوجو.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة بعد المباراة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن ليبيريا وتوجو.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.