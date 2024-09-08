بارالمبياد باريس - الميدالية السابعة.. نادية علي تتوج ببرونزية رفع الأثقال

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 16:15

كتب : محمد سمير

نادية علي - بارالمبياد باريس - رفع الأثقال

توجت نادية علي بالميدالية البرونزية لمنافسات 86 كجم برفع الأثقال.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع ميداليات متنوعة حتى الآن، ويتبقى منافسة وحيدة قبل الختام.

وبذلك عادلت البعثة المصرية عدد ميدالياتها في نسخة بارالمبياد طوكيو، لكن التفوق في النسخة الحالية بسبب حصد ذهبيتين.

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ونجحت نادية علي في رفع 145 كجم بعد محاولتين ناجحتين، بينما لم تنجح في المحاولة الثالثة.

وحصدت البعثة المصرية حتى الآن (ذهبيتان - فضيتان - 3 برونزيات).

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالآتي:

- ذهبية محمد المنياوي منافسات 59 كجم رفع الأثقال.

- ذهبية رحاب أحمد منافسات 55 كجم رفع الأثقال.

- فضية محمد صبحي منافسات 88 كجم رفع الأثقال.

- فضية فاطمة محروس منافسات 67 كجم رفع الأثقال.

- برونزية صفاء حسن منافسات 79 كجم رفع الأثقال.

- برونزية منتخب الطائرة جلوس.

- برونزية نادية علي منافسات 86 كجم رفع الأثقال.

وبذلك رفعت مصر رصيدها إلى 190 ميدالية متنوعة في تاريخ المشاركات البارالمبية بواقع 51 ذهبية و71 فضية و 68 برونزية.

وكانت المشاركة الأفضل في تاريخ مصر ببارالمبياد أتالانتا 96 عندما توجت مصر بـ 30 ميدالية متنوعة بواقع (8 ذهبيات - 11 فضية - 11 برونزية).

وغابت البعثة المصرية عن التتويج الذهبي في بارالمبياد طوكيو بـ 5 ميداليات فضية بالإضافة إلى برونزيتين.

بارالمبياد باريس الميدالية السابعة البعثة المصرية نادية علي
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