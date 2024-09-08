استبعاد كالافيوري وبيليجريني من معسكر إيطاليا

غادر ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأصيب كالافيوري في عضلة السمانة أمام فرنسا إثر سقوط عثمان ديمبيلي على قدمه من الخلف، خلال لقاء الفريقين بدوري الأمم الأوروبية.

وأفاد تقرير سكاي أن الجهاز الطبي لإيطاليا فضل عدم المخاطرة بكالافيوري، مما أدى إلى استبعاده من المعسكر.

وسيعود كالافيوري إلى لندن وسيتم تقييمه من قبل الطاقم الطبي لأرسنال، وفقا للتقرير.

كما خرج لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما من المعسكر أيضا بسبب إصابة عضلية.

وأصيب بيليجريني خلال الشوط الأول من لقاء فرنسا.

لقاء فرنسا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية شهد قلب الطليان الطاولة على فرنسا بعد التأخر بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل برادلي باركولا هدف فرنسا الوحيد، بينما أحرز فيديريكو ديماركو ودافيدي فراتيزي وجياكومو راسبادوري أهداف إيطاليا.

وحصلت إيطاليا على أول ثلاث نقاط، ونفس الأمر لبلجيكا، لتتصدر إيطاليا ويأتي خلفها بلجيكا، وتحتل فرنسا المركز الثالث، ويتذيل الكيان الصهيوني الترتيب بعد الهزيمة من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلعب الطليان ضد الكيان الصهيوني يوم الاثنين.

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