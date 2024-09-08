استعدادا لمواجهة الثلاثاء.. منتخب مصر يتوجه إلى بوتسوانا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر

توجهت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا استعدادا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الرابعة من عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

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ويترأس بعثة منتخب مصر، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

بينما منتخب بوتسوانا قد خسر أمام موريتانيا بهدف دون مقابل.

وتشهد بعثة منتخب مصر غياب كل من مصطفى محمد مهاجم نانت وعمر مرموش جناح فرانكفورت.

ويغيب الثنائي بسبب الإصابة التي لحقت به في المواجهة الافتتاحية بالتصفيات أمام كاب فيردي.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في البداية اعتذار اللاعب عن عدم استكمال المعسكر لظروف خاصة، وهو ما نفاه حجازي بعد ذلك وأوضح أن الأمر بناء على قرار من الجهاز الفني.

ونشبت مشادة بين حجازي وأحد أفراد الجهاز الفني مما ترتب عليه عدم مشاركة اللاعب كبديل بعد إصابة رامي ربيعة، وشارك أحمد رمضان بدلا منه.

كما خرج من المعسكر قبل مواجهة كاب فيردي، إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بسبب تعرضه للإصابة.

واعتذر محمد عبد المنعم عن عدم الانضمام إلى المعسكر الجاري بسبب انضمامه حديثا إلى فريق نيس الفرنسي.

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