خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع محمد فاروق لضمة لمدة موسمين

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 15:10

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

المصري ضد مودرن فيوتشر

أتم نادي سموحة اتفاقه مع محمد فاروق لاعب مودرن سبورت السابق لضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتهى تعاقد فاروق مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 34 عاما قد اتفق مع سموحة على التوقيع لمدة موسمين.

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وانتقل فاروق إلى مودرن سبورت في 2021 قادما من بيراميدز.

وخلال مسيرته مع مودرن شارك فاروق في 69 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين وبالموسم الماضي سجل فاروق هدفين وصنع مثلهمها في 28 مباراة.

وتوج فاروق مع مودرن سبورت بكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق عن توصل سموحة لاتفاق مع كل من أدهم أحمد ومحمد سعيد جهينة وأشرف مجدي وهشام حافظ وإسلام عطية لضمهم في فترة الانتقالات الحالية.

محمد فاروق مودرن سبورت سموحة
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