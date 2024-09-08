منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل السفر لـ بوتسوانا

خاض منتخب مصر مرانه الأخير في القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء المقبلة.

ويتواجد حاليا منتخب مصر في مطار القاهرة للسفر إلى بوتسوانا.

وشهد المران حضور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة في بوتسوانا.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثلاثية مصر رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وخسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف دون رد.