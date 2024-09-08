منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل السفر لـ بوتسوانا
الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 14:38
كتب : FilGoal
خاض منتخب مصر مرانه الأخير في القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء المقبلة.
ويتواجد حاليا منتخب مصر في مطار القاهرة للسفر إلى بوتسوانا.
وشهد المران حضور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة في بوتسوانا.
وفاز منتخب مصر على كاب فيردي في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.
وسجل ثلاثية مصر رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.
وخسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف دون رد.
نرشح لكم
محمد بركات يتحدث عن العمل في الأهلي وهجوم جماهيره.. والخلاف مع معوض مران منتخب مصر - تدريبات للبدلاء أمام كاب فيردي واستشفاء الأساسيين تصفيات أمم إفريقيا - الصومالى عمر عبد القادر حكما لمباراة بوتسوانا ومصر أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار خبر في الجول - حجازي يعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر منتخب مصر.. وحسام حسن يوافق المنتخب يعلن تشخيص إصابتي مصطفى محمد ومرموش منتخب مصر يستدعي أحمد عيد تحضيرا لمواجهة بوتسوانا أبو العلا يكشف موقف محمد حمدي ورامي ربيعة من مواجهة بوتسوانا