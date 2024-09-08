لاعب سان جيرمان يغيب عن لقاء فرنسا وبلجيكا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 14:06

كتب : FilGoal

وارين زائير إيمري - فرنسا

لن يشارك وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان في مباراة المنتخب الفرنسي ضد بلجيكا بدوري الأمم الأوروبية يوم الاثنين.

وأصيب لاعب وسط باريس سان جيرمان في عضلة السمانة عندما دخل كبديل ضد إيطاليا يوم الجمعة.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن اللاعب خضع لفحوصات أكدت إصابته العضلية.

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وأكد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا استبعاد اللاعب بعدما تحدث مع الطاقم الطبي.

ومن المرجح أن يغيب وارن زائير إيمري عن لقاء ستاد بريست في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

كما تحوم الشكوك حول مشاركته في أول مباراة لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ضد جيرونا يوم 18 سبتمبر.

وكان اللاعب قد شارك كبديل في لقاء فرنسا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية الذي شهد قلب إيطاليا الطاولة على فرنسا بالتأخر بهدف دون رد إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل برادلي باركولا هدف فرنسا الوحيد، بينما أحرز فيديريكو ديماركو ودافيدي فراتيزي وجياكومو راسبادوري أهداف إيطاليا.

وحصلت إيطاليا على أول ثلاث نقاط، ونفس الأمر لبلجيكا، لتتصدر إيطاليا ويأتي خلفها بلجيكا، وتحتل فرنسا المركز الثالث، ويتذيل الكيان الصهيوني الترتيب بعد الهزيمة من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وارن زائير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا بلجيكا
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