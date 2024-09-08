استبعاد أولمو من معسكر إسبانيا بسبب الإصابة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

سيغيب داني أولمو لاعب برشلونة عن مباراة منتخب إسبانيا ضد سويسرا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد بسبب الإصابة.

وتعرض لاعب برشلونة لكدمة قوية في ركبته اليمنى في مباراة صربيا يوم الخميس بدوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت جريدة أس أن أولمو سيغيب عن المباراة كإجراء احترازي خوفا من تفاقم الإصابة.

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ولم يتمكن داني من التعافي من الإصابة في الوقت المناسب، لذلك لن يتمكن لويس دي لا فوينتي مدرب اللاروخا من الاعتماد عليه في المباراة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

حالة أولمو ليست مثيرة للقلق نظرًا لعدم تأثر أربطة أو غضاريف الركبة بالكدمة القوية.

ومن المتوقع ألا يواجه أولمو أي مشاكل في اللعب في مباراة برشلونة المقبلة بالدوري الإسباني ضد جيرونا الأحد المقبل.

وكان المنتخب الإسباني حامل لقب يورو 2024 قد فشل في الفوز على صربيا واكتفى بالتعادل السلبي.

داني أولمو برشلونة إسبانيا
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