محمد بركات يتحدث عن العمل في الأهلي وهجوم جماهيره.. والخلاف مع معوض

تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في العديد من الملفات.

وتمنى بركات العمل في النادي الأهلي بأي توقيت، ورفض التعليق على هجوم جماهير الأهلي مؤكدا أنهم أصحاب الفضل فيما وصل إليه.

وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة إم بي سي مصر:

المنتخب الأولمبي

"ميكالي كان يرغب في ضم محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبار للمنتخب الأولمبي، لكنه وضع أكثر من اسم مقترح مثل مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد زيزو وحمدي فتحي وأحمد حجازي والنني".

"تواصلنا مع الأندية من أجل ضم اللاعبين الكبار، وهنا أريد التحدث عن النادي الأهلي لأن هناك الكثير من الناس زايدوا على وطنية الأهلي باسم مصر، الأهلي أكبر من ذلك ودائما يضع مصلحة مصر أولا وأرفض التشكيك في وطنية النادي، وليس ببعيد موقفهم خلال المشاركة في كأس العالم للأندية وقت أمم إفريقيا".

"البعض ركّز مع النادي الأهلي بالرغم أن هناك الكثير من الأندية رفضت التفريط في لاعبيهم، أندية حمدي فتحي وأحمد حجازي رفض تركهم للمنتخب الأولمبي".

"لم يحدث أي اتفاق بيني وبين أي طرف آخر بشأن ترك إبراهيم عادل لفريق بيراميدز لخوض مباراتي الأهلي في الدوري، وبالنسبة لي فور انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي مثل زملائه كان الأمر مُنتهي".

الأهلي وجماهيره

"هجوم جماهير الأهلي؟ لعبت في النادي عشر سنوات وحاولت قدر الإمكان تقديم أفضل ما لدي من أجل النادي والجماهير".

"تواجدي كمدير للمنتخب مع حسام البدري أو عضو اتحاد الكرة يعود الفضل فيه للعب بالنادي الأهلي وجماهير الأهلي، لذلك لم أحزن منهم مطلقا".

"ماذا لو عُرض عليك منصب مدير الكرة؟ هاطلع أجري لهناك طبعا، وأتمنى خدمة النادي الأهلي في أي وقت".

اتحاد الكرة

"بالنسبة لي هذه الدورة الأولى لي في اتحاد الكرة والأخيرة، ولا أريد الترشح مرة أخرى، الضغط في هذا المنصب أكبر بكثير من ممارسة كرة القدم، يتم الهجوم عليك بحق وبدون وجه حق".

"حازم إمام شخص محترم جدا وأخلص في هذا المنصب، ورأيي أنه تعرض للظلم بشكل كبير جدا (وشال شيلة مش شيلته)".

"عندما تعاقد مع روي فيتوريا كان بإبلاغ أعضاء اتحاد الكرة والأمر نفسه بالنسبة لي مع ميكالي، لكن التوفيق بعد ذلك ليس بيده".

خلافاته مع أصدقائه

"أكثر شخص اتصدمت فيه من الثلاثي عصام الحضري وسيد معوض ومحمد شوقي؟ لم أُصدم وكل شخص له وجهة نظر أحترمها وهؤلاء أخوة لي وسيظلون كذلك".

"سيد معوض؟ سيد أخي ومهما حدث واختلفنا فالعشرة بيننا منذ تواجدنا في الإسماعيلي".

"الأمور لم تعد لطبيعتها حتى الآن لكنني غير حزين منه، أعرف سيد معوض جيدا وأن زعله وحش وأتمنى عودة العلاقة لطبيعتها قريبا".

"عصام الحضري بعد رحيله عن المنتخب الأولمبي تواصلت معه قبل منافسات آسيا وتمنيت له التوفيق مع منتخب سوريا".

"أما محمد شوقي فهو شخص رائع جدا ولا يمكنني تركه حزينا بسببي وتواصلت معه هاتفيا بعدما علمت باستيائه مني وأبلغته أن لا يمكن أن يحزن مني".