سلة - الزمالك ينجح في رفع الإيقاف عن المشاركة في BAL

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

الزمالك كرة سلة رجال

أعلن نادي الزمالك نجاحه في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

وأشار الزمالك إلى أنه قد استرد مستحقاته المالية عن المشاركة في النسخلة الثانية من البطولة عام 2022 بعد خصم قيمة الغرامة البالغة 28 ألف دولار.

وتعود الأزمة إلى عام 2022 وكان الزمالك مطالبا حينها بتقديم مستندات تفيد بحصول كافة اللاعبين على مستحقاتهم عن المشاركة في البطولة خاصة المحترفين والمدرب ويل فويت.

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ووقعت إدارة BAL العقوبة على الزمالك لعدم تقديم تلك المستندات بجانب عد منح النادي مستحقاته المالية والبالغى 74 ألف دولار وحرمانه من المشاركة قبل أن ينجح مجلس الإدارة في حل الأزمة.

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأولى من BAL قبل أن يخسر بنصف نهائي النسخة الثانية ويحصل على المركز الثالث.

الزمالك كرة سلة BAL
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