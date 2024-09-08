أهلي جدة في أزمة آسيوية بسبب ملعب الجوهرة المشعة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

ملعب الجوهرة المشعة

خاطبت إدارة أهلي جدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تأجيل مواجهة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 16 سبتمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة طلب تأجيل المباراة ليوم واحد، أو السماح بإضافة ملعب الأمير عبد الله الفيصل إلى اختياراته.

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وأضاف التقرير أن الاتحاد الآسيوي يتجه إلى الموافقة على تنظيم اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في الموعد ذاته.

ويواجه أهلي جدة أزمة، إذ تلعب مواجهة اتحاد جدة أمام فريق الوحدة، 15 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الجوهرة أيضًا.

وتنصُّ لائحة البطولة القارية على أن يسلم الفريق المستضيف الملعبَ إلى الاتحاد الآسيوي قبل المواجهة بـ 48 ساعةً، وأن يتسلمه عقبها بـ 24 ساعة.

وذكرت الرياضية أن إدارة أهلي جدة، وقعت في خطأ إداري بتحديد ملعب الجوهرة المشعة وحده لخوض مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة على أرضيته.

وتصر إدارة نادي اتحاد جدة على خوض لقاء الوحدة على الملعب نفسه، خاصة بعد بيع نحو 35 ألف تذكرة.

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