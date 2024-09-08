مترجم كولر المؤقت يودع الأهلي

أرسل ضياء النجار مترجم مارسل كولر المؤقت رسالة وداعية إلى النادي الأهلي ولاعبيه.

وقضى النجار فترة مؤقتة في العمل كمترجم لكولر بعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد وذلك خلفا لخالد الجوادي الذي رحل بنهاية الموسم.

وكتب النجار عبر حسابه على إنستاجرام: " كانت أيام جميلة بين مدرجات النادي الأهلي الحبيب ... والآن حان وقت العودة إلى مدرجات الجامعة".

وتابع "شكرا جزيلا لهذا الكيان العملاق النادي الأهلي إدارة وعلى رأسه الأسطورة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني وعلى رأسه الكابتن مارسيل كولر ومدير الكرة الكابتن سامي قمصان وجميع اللاعبين والإداريين والعاملين على أسبوع كان حلم الصبا بالنسبة لي وقد تحقق بأفضل ما يكون".

وأتم "شكرا جزيلا النادي الأهلي وأهلا بالجامعة وبطلابي مرة أخرى".

وظهر النجار لأول مرة في مران الأهلي اليوم الإثنين الماضي، بعد عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

ويعد ضياء الدين النجار أستاذ علوم اللغة الألمانية وأدابها بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وبدأ الأهلي فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل خوض مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد جورماهيا الكيني.

وكذلك السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.