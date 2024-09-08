تنس - سابالينكا تحصد لقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى
الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 11:40
كتب : FilGoal
حصدت البيلاروسية أرينا سابالينكا لقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في مشوارها الاحترافي، بعدما تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيجولا في النهائي يوم الأحد.
وانتصرت سابالينكا بالمباراة بعدما هزمت بيجولا بمجموعتين دون مقابل، 7-5 و7-5.
المصنفة الثانية عالميا لم تخسر سوى مجموعة واحدة فقط طوال مشوارها بالبطولة.
ونجحت في إسقاط المصنفة السادسة خلال ساعة و53 دقيقة.
وبذلك توجت بلقبها الثالث في بطولات التنس الكبرى "جراند سلام".
يذكر أن سابالينكا خسرت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.
وذلك على يد الأمريكية كوكو جوف.
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