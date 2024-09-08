الرياضية: نيمار لن يعود للهلال قبل شهرين

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي يتجه إلى قيد النجم البرازيلي نيمار في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وأوضح التقرير أن المدرب البرتغالي قرر وضع رينان لودي في قائمة الفريق بالدوري السعودي، إضافةً إلى البطولة القارية.

وأفاد التقرير أن قائد منتخب البرازيل، خضع لاختبارات طبية وبدنية، أظهرت احتياجه إلى فترة زمنية، تصل إلى شهرين حتى يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل تام قبل لعب المباريات.

أخبار متعلقة:
بابافاسيليو: هذا ما ينقص الاتحاد في سوق الانتقالات محسن صالح: لا يوجد لاعب يوقع على بياض من أجل الأهلي.. وهذا سبب عدم التواصل مع كولر جمهورية شبين يتعاقد مع مؤمن فليكس أحمد حسام: رغبتي هي اللعب في الزمالك.. وأترك كل شيء لوكيلي

وسيعتمد المدرب القائمة النهائية التي تخوض منافسات الدوري قبل 11 سبتمبر الجاري، حسب التقرير.

ويحتاج الموج الأزرق إلى إزاحة أحد اللاعبين الأجانب من أجل اكتمال النصاب القانوني في قائمة الدوري.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي بالصالة الرياضية في مقر النادي، وقد بدأ بتدريبات خفيفة بالكرة مع المجموعة خلال الجزء الأول.

ويعود عقب ذلك إلى استكمال برنامجه الخاص.

ورجح التقرير أن تكون عودة النجم البرازيلي إلى قائمة الهلال المحلية في يناير المقبل مع فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نيمار الهلال
نرشح لكم
أهلي جدة في أزمة آسيوية بسبب ملعب الجوهرة المشعة حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته مانشيني: لا بد من مشاركة لاعبي السعودية بصفة أساسية مع أنديتهم.. ولدينا مشكلة تهديفية مصير نيمار يثير الجدل في الهلال السعودي بيرخفاين يرد على هجوم كومان: لا أريد اللعب معه مجددا.. والدوري السعودي أفضل من الهولندي قبل أيام من السوبر الإفريقي.. المملكة أرينا لن يستضيف الكلاسيكو السعودي ناتشو: أسعى للتتويج بلقب مع القادسية.. وأعيش أفضل لحظات حياتي دانيلو بيريرا يقطع وعدا لجماهير اتحاد جدة
أخر الأخبار
الكونفدرالية – الزمالك يحدد موعد السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة 15 ثاتيه | الكرة الإفريقية
"رفعوا اسم مصر عاليا".. الرئيس السيسي يهنئ الأبطال المتوجين في بارالمبياد باريس 10 دقيقة | رياضات أخرى
سيدربه مورينيو.. تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم كوستيتش 14 دقيقة | ميركاتو
تقرير روماني: بوبيندزا قرر الذهاب إلى مصر لإكمال انتقاله إلى الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الوداد يحصل على توقيع نيانج لاعب ميلان وإمبولي السابق 58 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - سموحة يوافق على انتقال فادي فريد لـ الاتحاد.. وإعارة حكم لـ المحلة ساعة | الدوري المصري
الصفقة الثالثة.. بيراميدز يضم طارق علاء ساعة | الدوري المصري
السكة الحديد يستعير محمد صلاح زكي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته