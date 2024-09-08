الرياضية: نيمار لن يعود للهلال قبل شهرين

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي يتجه إلى قيد النجم البرازيلي نيمار في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وأوضح التقرير أن المدرب البرتغالي قرر وضع رينان لودي في قائمة الفريق بالدوري السعودي، إضافةً إلى البطولة القارية.

وأفاد التقرير أن قائد منتخب البرازيل، خضع لاختبارات طبية وبدنية، أظهرت احتياجه إلى فترة زمنية، تصل إلى شهرين حتى يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل تام قبل لعب المباريات.

وسيعتمد المدرب القائمة النهائية التي تخوض منافسات الدوري قبل 11 سبتمبر الجاري، حسب التقرير.

ويحتاج الموج الأزرق إلى إزاحة أحد اللاعبين الأجانب من أجل اكتمال النصاب القانوني في قائمة الدوري.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي بالصالة الرياضية في مقر النادي، وقد بدأ بتدريبات خفيفة بالكرة مع المجموعة خلال الجزء الأول.

ويعود عقب ذلك إلى استكمال برنامجه الخاص.

ورجح التقرير أن تكون عودة النجم البرازيلي إلى قائمة الهلال المحلية في يناير المقبل مع فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.