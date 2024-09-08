أحمد حسام: رغبتي هي اللعب في الزمالك.. وأترك كل شيء لوكيلي

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

أحمد حسام مدافع الجونة

شدد أحمد حسام لاعب الجونة على أن رغبته هي اللعب في الزمالك.

وقال حسام عبر قناة إم بي سي مصر: "أترك كل الأمور خارج الملعب لوكيلي أحمد يحى، سمعت عن مفاوضات الزمالك في شهر يناير ولكن الأمور لم تكتمل وأعتقد أن ذلك بسبب عدم الوصول لاتفاق من حيث الأمور المالية ولكن لا أعرف شيء عن وجود مفاوضات حالية".

وتابع "لم أجلس مع وكيلي بعد للحديث عن العروض التي حصلت عليها وما إذا كنت سأرحل أو أستمر في الجونة".

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وأتم "الزمالك فريق كبير ومن الشرف لي فقط ارتباط اسمي بالانتقال إليه لأن ذلك يرفع من شأن أي لاعب ورغبتي بكل تأكيد هي اللعب في الزمالك لأنه لا يوجد لاعب في مصر لا يرغب في اللعب للزمالك أو الأهلي ولكن أي خطوة سأتخذها ستكون من خلال الجونة".

وكان حسام قريبا من الانتقال إلى الزمالك في شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تكتمل.

صاحب الـ 22 عاما يلعب مع الفريق الأول للجونة منذ بداية الموسم الماضي والذي شارك خلاله في 22 مباراة وسجل هدفين.

أحمد حسام الزمالك الجونة
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