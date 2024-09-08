"بلمسات ذهبية".. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

محمد الشناوي بقميص الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي قميصه الجديد والذي سيخوض به مباريات موسم 2024/2025.

ويرتدي الأهلي قميص من إنتاج شركة أديداس للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي القميص باللون الأحمر المعتاد مع تواجد الخطوط باللون الذهبي.

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وظهر في الإعلان عن القميص كل من إمام عاشور ووسام أبو علي وطاهر محمد ومحمد الشناوي ومحمد هاني بالإضافة إلى بعض العناصر من فريق السيدات.

وجاء إعلان القميص تحت شعار "لمسات ذهبية وأصالة أيقونية".

وكان قميص الموسم الماضي يمتاز بتواجد الخطوط باللون الأبيض عكس الخطوط الذهبية في الموسم الجديد.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصري، بينما اعتذر الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر.

وسيظهر الأهلي بالقميص الجديد للمرة الأولى في مواجهة جورماهيا بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي
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