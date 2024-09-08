بابافاسيليو: هذا ما ينقص الاتحاد في سوق الانتقالات

أبدى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو سعادته بتولي قيادة الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، كما كشف عما ينقص الفريق في سوق الانتقالات.

وقال بابافاسيليو في تصريحاته لقناة الحياة: "أشكر إدارة الاتحاد على منحي فرصة تدريب فريق كبير مثله. قضيت 5 سنوات في مصر وأعرف حجم الاتحاد كأحد أكبر أندية مصر بجماهيره العظيمة".

وأضاف "متحمس لتحقيق شيء كبير مع الاتحاد، ولدينا العديد من اللاعبين الجدد في فترة الإعداد، والهدف الأول هو صنع عائلة من هذه المجموعة".

وأكمل "النادي يطمح للتواجد في أول 6 مراكز في الدوري، وهذا عظيم بالنسبة لي لأني في مسيرتي في أوروبا مثلت عدة أندية بجماهير كبيرة، وعادة أحقق أهداف الجماهير وأنوي فعل الشيء ذاته مع الاتحاد".

وأوضح "الأهم للنادي بعد ما حدث في الموسم الماضي هو أن نبني هوية للنادي، نريد أن نلعب كرة جيدة ونتحكم في المباريات أكثر ونحقق النتائج".

وعن علاقته مع محمد مصيلحي رئيس النادي قال: "إنه رئيس رائع وشخص عظيم، والأهم في كل فريق هو الاتفاق على المشروع والسير في اتجاه واحد. أريد من اللاعبين أن يعملوا ككتلة واحدة، وأن يساندنا الجماهير في هذه الحقبة الجديدة، وأنا أعد بفعل كل ما يمكنني فعله".

وعن الانتقالات قال: "تعاقدنا مع لاعبين جيدين وأبقينا على العناصر الهامة، وسنتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين آخرين من عناصر الخبرة. نريد التعاقد مع اثنين مهاجمين لأننا فقدنا لاعبا كبيرا مثل مابولولو ويجب أن ندعم بما يماثله أو يفوقه، ونحتاج لمدافع آخر ولاعب في مركز 8 أو 10 في وسط الملعب".