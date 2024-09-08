محسن صالح: لا يوجد لاعب يوقع على بياض من أجل الأهلي.. وهذا سبب عدم التواصل مع كولر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 02:46

كتب : FilGoal

محسن صالح - رئيس لجنة التخطيط في الأهلي

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي عن طبيعة عمله ومهامه بذلك الوقت.

وقال صالح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "دور لجنة التخطيط استشاري وليس تنفيذيا. ولم يكن من المتعارف عليه أن نجتمع مباشرة مع كولر قبل عرض الأسباب على محمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف "بعد ذلك نجتمع مع المدرب ونستمع لوجهة نظره ونتفق على المراكز التي تحتاج لتدعيم، ثم نتواصل مع إدارة الكشافين ومع أمير توفيق لبدء العملية في سوق الانتقالات".

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وأوضح "التعاقد مع اللاعبين ليس بهذه السهولة، هذا ليس "كيلو موز" تأخذه وترحل، بل تبحث عن سبل الاتصال والوكيل وثمن انتقاله لناديه الحالي وسير مسيرته وسلوكياته وحالته الصحية وإيجابياته وسلبياته. رصد كل هذه الحقائق بحاجة لمتخصصين".

وأكمل "لدينا ميزانية تحكمنا ونستثمر في النتائج ومكافآت البطولات. عقود اللاعبين مرتفعة للغاية والحفاظ عليهم يحتاج لترضية دائمة".

وكشف "لم يعد هناك وجود للاعب الذي يفضل الأهلي على بقية الأندية ولا أحد "يوقع على بياض" الآن مثلما كان الأمر في الماضي. كل اللاعبين يبحثون عن أعلى سعر الآن".

وواصل "الفارق بين محمد علي بن رمضان (لاعب فيرينتسفاروتشي المجري) واللاعبين في مصر ليس كبيرا. ولو كان الفارق كبيرا لن يأتي إليك وسيستمر في أوروبا".

واختتم "علي معلول أفاد النادي وأخلص له وإنهاء عقده بشكل يفتقر للتقدير ليس من سمات الأهلي ومبادئه ولا من مبادئ محمود الخطيب وبالتالي لن ينهي عقده وهو مصابا".

وأعلن الأهلي عن تولي مختار مختار لرئاسة لجنة التخطيط خلفا لمحسن صالح في أغسطس الماضي.

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