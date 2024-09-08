جمهورية شبين يتعاقد مع مؤمن فليكس

تعاقد نادي جمهورية شبين مع مؤمن فليكس مدافع فريق مياه البحيرة.

وانتقل اللاعب بعد سداد المقابل المادي لنادي مياه البحيرة، ووقع على عقد مدته عامين.

فليكس يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن.

ويتولى أحمد الخشن رئاسة نادي جمهورية شبين، بينما يقود الفريق فنيا حازم أبو النور المدير الفني، ويتولى مصطفى عبد الفتاح منصب مدير الكرة.

وبدأ فليكس مسيرته في الاتحاد السكندري كناشئ لمدة 12 عاما، كما تم تصعيده للفريق الأول قبل رحيله عن زعيم الثغر.