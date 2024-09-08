طلائع الجيش يضم عمران وعلاء والحناوي.. ويجدد تعاقد محارب

أعلن نادي طلائع الجيش ضم 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

وضم النادي رجب عمران من الاتحاد ومعاذ الحناوي من الداخلية وأحمد علاء من المقاولون العرب.

ووقع الثلاثي على عقود تمتد لمدة موسمين.

كما جدد النادي العسكري تعاقد إسلام محارب لمدة موسمين.

رجب عمران (30 عاما) يشغل مركز الجناح ولعب لفرق مصر للمقاصة ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والمصري والاتحاد.

كما سبق أن لعب موسم 2021-22 معارا لطلائع الجيش، وخلال الإعارة سجل هدفا في 17 مباراة.

واكتفى بخوض 8 مباريات الموسم الماضي بقميص زعيم الثغر في الدوري المصري.

أحمد علاء (30 عاما) يشغل مركز قلب الدفاع ولعب لفرق الداخلية والأهلي والمصري والمقاولون العرب.

كما سبق أن أعير لطلائع الجيش في موسم 2019-20، وارتدى علاء قميص الفريق في 38 مباراة آنذاك.

وخاض أحمد شقيق محمود علاء مدافع السويحلي الليبي الحالي، 23 مباراة الموسم الماضي في الدوري بقميص ذئاب الجبل وسجل هدفين.

معاذ الحناوي (34 عاما) يشغل أيضا مركز قلب الدفاع ولعب لفرق شباب الأهلي والمصري ومصر للمقاصة والهلال الليبي وأسوان وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وغزل المحلة والبنك الأهلي والداخلية.

وخاض بقميص طلائع الجيش 17 مباراة سجل خلالها هدفين.

وفي تجربته الأخيرة الموسم الماضي خاض 20 مباراة بقميص الداخلية وسجل هدفا.

ويلعب إسلام محارب لطلائع الجيش بداية من الموسم الماضي بعدما لعب من قبل للفريق معارا.

وارتدى محارب صاحب الـ 32 عاما قميص الفريق في 87 مباراة من قبل سجل 8 وصنع 8.

وسبق أن لعب محارب لفرق الأهلي وسموحة وطلائع الجيش والجونة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن طلائع الجيش قد قرر التجديد لعبد الحميد بسيوني لمد موسم واحد. (طالع التفاصيل)