حوار عامر حسين - عن سبب تأجيلات الدوري و"ضعف" عقوبة الشحات وحقيقة مجاملة ابنه

أجرى عامر حسين رئيس إدارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية حوارا للحديث عن أزمة الدوري المصري ومستقبل الموسم الجديد بعد كم تأجيلات الموسم الماضي.

وقال حسين في حواره مع قناة صدى البلد: "فوز ابني عبد الرحمن عامر بجائزة رجل المباراة مع سموحة؟ لو كان هناك لاعب أقل منه ولو بنسبة 10% كنت سأمنحه الجائزة ولن أمنحها لنجلي".

وأضاف "أصدرت قرارا بإيقاف ابني عبد الرحمن حين كان في إنبي بسبب مشادة مع أحمد جعفر. رامي صبري هو من حكى لي ما حدث وعودت أبنائي ألا أناقش معهم أي أمور تخص الكرة حتى لا يتوجهوا لي بالشكوى، ويتعلموا أن عليهم التعامل مع المدرب مباشرة".

وأوضح "عبد الرحمن عامر توجه إلى جعفر لرقابته في نهاية المباراة والأخير شتمه، ووفقا لما رواه رامي صبري فقد وجه عبد الرحمن بالذهاب إلى غرفة الملابس وعدم الاحتكاك به، وقرر الحكم طرد جعفر بسبب السب، ولكن حين وصلني تقريره كتب فيه اسم جعفر وعبد الرحمن مقرونا بسوء السلوك. ورغم أن المراقب أكد عدم وجود عبد الرحمن في الملعب وقت الواقعة إلا أني قررت إيقاف الثنائي بناء على تقرير الحكم".

وتابع "لن أذكر اسم الحكم لأن هذا من مصلحة الحكام بصورة عامة. الحكم حالي وربما يكون قد تعلم من هذا الخطأ، أو ربما رأى شيئا لم يرَه رامي صبري حين حكى لي".

وعن اللوائح قال: "أنا لا "أعمل حساب" للأهلي أو الزمالك بل للائحة".

وأضاف "هناك أندية دفعت أشخاص ليضغطوا عليَّ من أجل إلغاء بند منع الألعاب النارية في المدرجات ولم أقبل ذلك أبدا".

وعن الاتهام بضعف القرار ضد حسين الشحات في أزمة محمد الشيبي قال: "العقوبة كانت مناسبة وفقا للتقرير. لا يمكنني ذكر ما جاء به ولكن يمكنني إطلاع أي نادٍ عليه إن أراد".

وأوضح "لا يمكنني مطالبة لجنة الانضباط بسرعة إصدار العقوبات لأنها لجنة مستقلة يتم تشكيلها من الجمعية العمومية ولا يحق لي التدخل في عملهم. إنهم أشخاص كبار ويفترض أنهم يشعرون بالرأي العام".

أما عن مسألة التأجيلات قال: "لا أحب الهجوم واستدعاء نماذج أوروبا وآسيا والمغرب، بل أرحب بمن يقدم الحلول. لم أكن أعرف أن الكأس سيتم لعبه في الخارج، وأن اللاعبين سيصلوا مرهقين من كأس الأمم، وأن حسام حسن سيتولى قيادة المنتخب ويطلب 4 أو 5 أيام إضافية قبل كل معسكر".

وتابع "لدي 61 مباراة للأهلي أروني كيف سترتبونهم. هل أقول للأهلي ألا يشارك في كأس العالم للأندية أو الدوري الإفريقي"؟

وعن عدم تغيير نظام الدوري قال: "بعض الأندية تريد الدوري أقصر لأن فرصتها في الفوز أكبر، والبعض الآخر يراهن على الفوز مع طول المسابقة، وكذلك البعض الآخر لا يريد تقصيرها لأن هذا سيزيد من فرص هبوطه".

وأوضح "فقط المقاولون ونادٍ آخر وافقا على تغيير نظام الدوري في بداية الموسم الماضي، بينما رفض 16 ناديا مقترح التغيير. وجهة نظرهم أنهم تعاقدوا على عدد مباريات معين وهذا سيخل بعقود رعايتهم".

وأكمل "إلغاء الهبوط مرفوض تماما بالنسبة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية في كل الدرجات وليس الدوري الممتاز فقط".

أما عن قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بعد حريق استاد الإسكندرية قال: "تم استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بناء على اعتبار ما حدث ظرفا استثنائيا وليس قهريا. القهري هو شيء يمنع حدوث المباراة، إنما الظرف الذي حدث هو أن المباراة كان من الممكن استكمالها ولكن قرار خارج عن إرادتنا من الحماية المدنية تسبب بعدم استكمالها".

وعن مستقبل الدوري للموسم المقبل قال: "بعد مباراة مصر أمام بوتسوانا سيتم انتخاب الرابطة الجديد ثم سيتم التصويت على شكل الدوري في الموسم الجديد".

وكشف "أجلت للزمالك مباراة خارج إطار اللائحة وذلك لتطبيق تكافؤ الفرص بينه وبين مودرن سبورت. هذا كان شعوري بالعدالة وليس رضوخا لحملة، وبعيدا عن ارتباطات الأهلي، كان يمكننا إنهاء الدوري في مايو".