دوري الأمم الأوروبية - خماسيتان قبل القمة.. ألمانيا وهولندا تكتسحان المجر والبوسنة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

منتخب هولندا

اكتسح منتخب ألمانيا ضيفه المجر بنتيجة 5-0 وانتصر منتخب هولندا على البوسنة بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وأقيمت السبت مباريات المجموعة الثالثة من المسابقة.

وفي ملعب دوسلدورف بألمانيا حقق منتخب ألمانيا أكبر فوز في تاريخه بالبطولة.

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كما أصبح موسيالا أصغر لاعب يساهم بـ 4 أهداف في مباراة واحدة من دوري الأمم الأوروبية بعمر 21 عاما و194 يوما.

وتقدم نيكلاس فولكروج بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف فلوريان فيرتز الثالث في الدقيقة 66.

وبعد 11 دقائق عزز ألكسندر بافلوفيتش النتيجة بالهدف الرابع.

وأنهى كاي هافيرتز الخماسية بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 81.

وتلقى منتخب المجر أكبر خسارة له منذ 2013 عندما خسر من هولندا بنتيجة 8-1.

وفي ملعب فيليبس ستاديون بهولندا انتصرت الطواحين بنتيجة 5-2 على البوسنة.

تقدم جوشوا زيركزي بالهدف الأول في الدقيقة 13، وسجل إرميدين ديميرفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وأعاد تيجاني رينديرز تقدم هولندا في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.

وأضاف كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 56، وقلص إدين دجيكو الفارق في الدقيقة 73.

وسجل البديل فوت فيجورست الهدف الرابع في الدقيقة 88، وأنهى تشافي سيميونز المباراة بهدف خامس في 90+2.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب بفارق الأهداف عن هولندا.

وسيلتقي المنتخبان في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل في هولندا.

بينما سيحل منتخب البوسنة ضيفا في نفس اليوم على المجر.

هولندا ألمانيا المجر البوسنة دوري الأمم الأوروبية
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