مصدر من مودرن سبورت لـ في الجول: إعارة ثنائي الأهلي الشاب مستمرة

أوضح مصدر من مودرن سبورت استمرار إعارة الثنائي أحمد خالد "كابكا" وعبد الرحمن رشدان من الأهلي.

وانضم الثنائي في يناير الماضي إلى مودرن سبورت ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي لمدة موسمين ونصف.

وقال مصدر من مودرن سبورت لـ FilGoal.com: "إعارة أحمد خالد "كابكا" وعبد الرحمن رشدان مستمرة من الأهلي وفقا للتعاقد ولمدة موسمين ونصف، مر منهم نصف موسم".

وأوضح "وبذلك فالثنائي مستمر معنا حتى نهاية موسم 2025-26".

وأضاف "في المقابل سيعود محمد زعلوك للأهلي مجددا".

وخاض زعلوك 90 دقيقة خلال 6 مباريات مع مودرن سبورت دون أن يسجل أو يصنع، وانضم صاحب الـ 19 عاما في الفترة الأخيرة لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض.

واكتفى عبد الرحمن رشدان، المدافع البالغ 21 عاما بالمشاركة في 3 مباريات بعدد 138 دقيقة.

بينما شارك كباكا في 500 دقيقة خلال 11 مباراة بقميص الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي، وانضم صاحب الـ 19 عاما في الفترة الأخيرة لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض.

واحتل مودرن سبورت الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 54 نقطة تحت قيادة طلعت يوسف.

وأعلن النادي ضم 15 صفقة جديدة استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وجاء ذلك بعدما أعلن نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس رفع إيقاف القيد عن حل أزمة التونسي مروان صحراوي. (طالع التفاصيل)