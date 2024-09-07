مران منتخب مصر - تدريبات للبدلاء أمام كاب فيردي واستشفاء الأساسيين

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - حمزة علاء - المهدي سليمان - مصطفى شوبير

خاض منتخب مصر الأول مرانه بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة بوتسوانا.

وشارك في المران اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي وأيضا البدلاء.

بينما أدى اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية. وأقيم المران في استاد القاهرة.

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وحضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثلاثية مصر رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وخسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف دون رد.

منتخب مصر حسام حسن تصفيات أمم إفريقيا
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