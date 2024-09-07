الصفقة الثالثة.. غزل المحلة يضم عامر عامر

أعلن نادي غزل المحلة ضم عامر عامر قادما من المقاولون العرب.

ولم يكشف النادي المُلقب بـ "زعيم الفلاحين" عن قيمة أو مدة التعاقد.

يأتي ذلك بعد أزمة التعاقد مع محمود الزنفلي الذي وقّع للفريق وأعلن انتقاله بالفعل ثم انضم بعد أيام لحرس الحدود. (طالع التفاصيل)

الحارس البالغ 37 عاما قضى الموسم الماضي بقميص ذئاب الجبل عقب انضمامه من سيراميكا كليوباترا.

وبدأ عامر مسيرته مع إنبي وفي 2012 انضم لصفوف الجونة.

وبعد 3 مواسم ارتدى قميص الإنتاج الحربي الذي ارتدى قميصه لمدة 5 مواسم.

وأصبح حارسا لسيراميكا كليوباترا في 2020 وبعد 3 مواسم انضم لذئاب الجبل قبل أن يحط الرحال في غزل المحلة.

وخاض عامر عامر 284 مباراة في الدوري المصري استقبل خلالها 320 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 87 مباراة.

وأعلن غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك العائد حديثا للدوري المصري كل من محمد حمدي زكي وأحمد العربي.