يد - يحيى خالد يساهم في فوز سان جيرمان على نيم بقيادة مهاب وسند

انتصر باريس سان جيرمان على نيم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة اليد بنتيجة 36-33.

المباراة شهدت مشاركة الثلاثي المصري، يحيى خالد مع باريس سان جيرمان، ومحمد سند ومهاب سعيد مع نيم.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لباريس سان جيرمان.

وتفوق نيم في الشوط الثاني بنتيجة 19-18 لكن ذلك لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

وسجل يحيى خالد 4 أهداف في اللقاء، فيما سجل مهاب وسند 12 هدفا لنيم بواقع 7 لمهاب و5 لسند.

ويتصدر مونبييليه ترتيب الدوري الفرنسي بفضل فوزه بنتيجة 31-18 على حساب سان رافائيل.

ويلعب أحمد هشام "دودو" بقميص مونبييليه وسجل 9 أهداف في المباراة الافتتاحية لفريقه.