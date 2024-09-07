تصفيات أمم إفريقيا - الصومالى عمر عبد القادر حكما لمباراة بوتسوانا ومصر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة بوتسوانا ومصر في تصفيات كأس الأمم 2025 للحكم الصومالي عمر عبد القادر.

ويدير عمر عبد القادر المباراة ويعاونه كل من حمزة حاجي وعلي محمد، وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف دون رد.