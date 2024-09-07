مران الأهلي - تدريبات بدنية وأسماء جديدة في الحراسة
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:46
كتب : حسام نور الدين
خاض فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق جورماهيا الكيني.
وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا شهد التركيز خلاله على تنوع الأحمال والتدريبات البدنية بين ملعب التتش وصالة الألعاب البدنية.
وقاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وإياد تامر في مران بدني وفني متنوع.
يذكر أن الفريق خاض أولى مبارياته وديًّا أمس أمام وادي دجلة التي انتهت بهدف دون لصالح الأهلي أحرزه حسين الشحات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر في الثالثة عصرا.
وتقام المباراة في إطار منافسات الذهاب لدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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