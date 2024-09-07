جوميز: سنواصل العمل على تصحيح أخطاء الوديات

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

أكد جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أنه سيواصل العمل على تصحيح الأخطاء في المباريات الودية

وانتصر الزمالك على منافسه الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثاني وديات اليوم السبت.

وقال المدير الفني البرتغالي للمركز الإعلامي للنادي: "أشعر بالرضا عن المعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد".

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وأضاف "الفريق خاض اليوم مباراتين وديتين الأولى في العاشرة صباحا أمام فريق راية والثانية في السادسة مساء أمام الشرطة العراقي".

وأكمل "مباراة المساء كانت أصعب في ظل قوة المنافس وجودة اللاعبين، وخلقنا العديد من الفرص في اللقاء وشاهدنا بعض الأخطاء، سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "فترة الإعداد مختلفة بسبب ضيق الوقت قبل خوض المباريات الرسمية، شاهدنا مباريات لفريق الشرطة الكيني وهو منافس جيد ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين".

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب ضد الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وسيقام لقاء العودة التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على منافسه راية بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت أيضا، أي أن الفريق الأبيض لعب وديتين في نفس اليوم.

وسجل ثلاثية الأبيض كل من سامسون أكينيولا ومحمود بنتايك وحسام أشرف.

الزمالك جوزيه جوميز الشرطة العراقي الكونفدرالية
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