مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر

ساهم أحمد عبد القادر في خطف نادي قطر لنقطة مثيرة أمام الشحانية في الجولة الثانية من كأس نجوم قطر.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقين بعدما تأخر فريق قطر بنتيجة 3-1 في نهاية الشوط الأول.

وبذلك سجل الجناح المصري هدفين خلال أول مباراتين له مع الفريق.

وتقدم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 16 لنادي قطر.

وقلب الضيوف تأخرهم لتقدم في الشوط الأول عن طريق أندرياس فان بيك الذي سجل هدفين وبيلي أمرسفورت في الدقائق 24 و41 و45.

في الشوط الثاني استغل عبد القادر كرة ارتدت من يد الحارس وأودع الكرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 87 ومقلصا الفارق.

وأعاد فينيسوس المباراة لنقطة البداية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، وأصبحا في المركزين الرابع والخامس بترتيب المجموعة الأولى.

ويستعد نادي قطر لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري يوم 14 سبتمبر المقبل.

يذكر أن النادي أعلن تعيين يوسف سفري مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لمواطنه يوسف النوبي.