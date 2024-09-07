مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

ساهم أحمد عبد القادر في خطف نادي قطر لنقطة مثيرة أمام الشحانية في الجولة الثانية من كأس نجوم قطر.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقين بعدما تأخر فريق قطر بنتيجة 3-1 في نهاية الشوط الأول.

وبذلك سجل الجناح المصري هدفين خلال أول مباراتين له مع الفريق.

أخبار متعلقة:
مغربي جديد مع أحمد عبد القادر.. يوسف سفري مديرا فنيا لنادي قطر بعد هزيمتين.. عبد القادر يسجل هدفا ويقود نادي قطر للفوز الأول له في الدوري من مشاركته الأولى.. أحمد عبد القادر يسجل هدفا مع قطر في الدوري ويتسبب في ركلة جزاء الظهور الأول.. أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر ضد الشمال.. وبانون أساسي

وتقدم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 16 لنادي قطر.

وقلب الضيوف تأخرهم لتقدم في الشوط الأول عن طريق أندرياس فان بيك الذي سجل هدفين وبيلي أمرسفورت في الدقائق 24 و41 و45.

في الشوط الثاني استغل عبد القادر كرة ارتدت من يد الحارس وأودع الكرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 87 ومقلصا الفارق.

وأعاد فينيسوس المباراة لنقطة البداية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، وأصبحا في المركزين الرابع والخامس بترتيب المجموعة الأولى.

ويستعد نادي قطر لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري يوم 14 سبتمبر المقبل.

يذكر أن النادي أعلن تعيين يوسف سفري مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لمواطنه يوسف النوبي.

أحمد عبد القادر نادي قطر كأس نجوم قطر
نرشح لكم
مغربي جديد مع أحمد عبد القادر.. يوسف سفري مديرا فنيا لنادي قطر كما انفرد في الجول - عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي معارا من فنربخشة بمشاركة عبد المنعم.. نيس يهزم أجاكسيو وديا "القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول في أول ظهور متوقع لعبد المنعم كأساسي.. حرمان نيس من جماهيره أمام مارسيليا خبر في الجول - عبد المنعم يعتذر عن عدم اللحاق بمعسكر المنتخب.. وخطوة من الجهاز الفني رئيس نيس يكشف مستجدات أزمة انضمام عبد المنعم لمنتخب مصر نيس يؤجل تقديم عبد المنعم لوسائل الإعلام بسبب منتخب مصر
أخر الأخبار
جوميز: مباراة الشرطة العراقي أصعب من راية.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء دقيقة | الكرة المصرية
مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر 19 دقيقة | المحترفون
كارسلي يقود إنجلترا للفوز على بلاده أيرلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة مصر - موريتانيا تقتنص فوزا غاليا على بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل ستراندبيرج لـ في الجول: أتعجب من تصريحات رئيس هاتاي عن عرض الأهلي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف من اللاعب الجديد.. المصري ينتصر على بترول أسيوط وديا بثلاثية 59 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ينتصر على الشرطة العراقي في ثاني ودياته بنفس اليوم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اهتمام من الوحدة الإماراتي باستعارة محمود صابر من بيراميدز.. وموقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته