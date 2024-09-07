مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:13
كتب : FilGoal
ساهم أحمد عبد القادر في خطف نادي قطر لنقطة مثيرة أمام الشحانية في الجولة الثانية من كأس نجوم قطر.
أحمد عبد القادر
النادي : نادي قطر
وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقين بعدما تأخر فريق قطر بنتيجة 3-1 في نهاية الشوط الأول.
وبذلك سجل الجناح المصري هدفين خلال أول مباراتين له مع الفريق.
وتقدم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 16 لنادي قطر.
وقلب الضيوف تأخرهم لتقدم في الشوط الأول عن طريق أندرياس فان بيك الذي سجل هدفين وبيلي أمرسفورت في الدقائق 24 و41 و45.
في الشوط الثاني استغل عبد القادر كرة ارتدت من يد الحارس وأودع الكرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 87 ومقلصا الفارق.
أهداف المباراة |
الشحانية 3 - 3 نادي قطر#كأس_QSL#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/uMgT1rw1H1— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 7, 2024
وأعاد فينيسوس المباراة لنقطة البداية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، وأصبحا في المركزين الرابع والخامس بترتيب المجموعة الأولى.
ويستعد نادي قطر لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري يوم 14 سبتمبر المقبل.
يذكر أن النادي أعلن تعيين يوسف سفري مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لمواطنه يوسف النوبي.