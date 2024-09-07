كارسلي يقود إنجلترا للفوز على بلاده أيرلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا - أنتوني جوردن

حقق منتخب إنجلترا الفوز الأول له في افتتاح مبارياته بدوري الأمم الأوروبية أمام أيرلندا بهدفين دون رد.

وفاز منتخب إنجلترا في أولى مباريات بالمستوى الثاني من دوري الأمم.

وسجل ثنائية فوز إنجلترا كل من ديكلان رايس في الدقيقة 11، وجاك جريليش في الدقيقة 26.

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ويقود منتخب إنجلترا المدير الفني المؤقت، الأيرلندي لي كارسلي، والذي حل في هذا المنصب بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت المباراة مشاركة كل من مورجان جيبس وايت لاعب نوتينجهام فورست، وأنجيل جوميز لاعب ليل الفرنسي، لأول مرة بقميص منتخب إنجلترا.

ورحل جاريث ساوثجيت عن تدريب إنجلترا بعد خسارة نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، وهي البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

ولا يزال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن مدرب للمنتخب بشكل دائم.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجانب كل من اليونان وفنلندا وأيرلندا.

منتخب إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
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