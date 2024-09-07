بهدف من اللاعب الجديد.. المصري ينتصر على بترول أسيوط وديا بثلاثية

فاز المصري على بترول أسيوط وديا بنتيجة 3-0 في إطار الاستعدادات للمشاركة القارية في الموسم الجديد.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

وسجل أهداف الفريق البورسعيدي حسن علي وكريم بامبو المنضم حديثا للفريق وفخر الدين بن يوسف.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق قيد الخماسي الجديد في قائمة الفريق الإفريقية.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

ويدير الجابوني باتريس ميبيامي المباراة تحكيميا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.