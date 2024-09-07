الزمالك ينتصر على الشرطة العراقي في ثاني ودياته بنفس اليوم

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 20:31

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

حقق الزمالك انتصارا على منافسه الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.

وسجل أهداف الزمالك كل من ناصر منسي ونبيل عماد وعبد الله السعيد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وأحمد محمود ونبيل عماد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي ومحمد عاطف.

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وتقدم الشرطة العراقي في النتيجة في الدقيقة الخامسة عن طريق لوكاس إسكردينيا، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

واعتمد لاعبو الفريق العراقي على الهجمات المرتدة وتصدى محمد صبحي لتسديدة قوية من مهاجم الشرطة في الدقيقة 22.

وأهدر ناصر منسي فرصة في الدقيقة 30 لتسجيل هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 54 سدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وكاد مصطفى شلبي أن يحرز هدف التعادل للأبيض من هجمة منظمة مع شيكابالا لينفرد بالمرمى ولكن حارس الشرطة العراقي يبعد الكرة بصعوبة.

وسدد مصطفى شلبي كرة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الفريق العراقي.

وفي الدقيقة 61 تمكن ناصر منسي من تسجيل هدف التعادل للزمالك من رأسية سكنت يسار الحارس.

واستطاع نبيل عماد تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 72 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين الحارس.

وفي الدقيقة 80 تمكن الضيوف من تعديل النتيجة من رأسية بانجا سكنت على يمين الحارس.

وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثالث للأبيض قبل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على منافسه راية بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت أيضا، أي أن الفريق الأبيض لعب وديتين في نفس اليوم.

وسجل ثلاثية الأبيض كل من سامسون أكينيولا ومحمود بنتايك وحسام أشرف.

الزمالك الشرطة العراقي عبد الله السعيد راية
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