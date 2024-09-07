أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار

كشف أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي عن كواليس خروجه من معسكر منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

أحمد حجازي النادي : نيوم مصر

وكتب حجازي عبر ستوري إنستجرام: "تم استبعادي من معسكر منتخب مصر من قبل المدير الفني ولم أعتذر عن عدم الاستمرار".

وأضاف "وللرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر أيضا على عدم المشاركة والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرئى ومسمع من الجميع".

وأكمل "على مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي ودائما مصلحة المنتخب هي أهم من أي شيء بالنسبة لي".

وأتم "أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

ولم يشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي وظل على مقاعد البدلاء.

وأظهرت الكاميرات رفض حجازي لطلب حسام حسن منه المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد إصابة رامي ربيعة.

مما دفع حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بدلا من ربيعة.

وقال حسام حسن عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".

وأوضح "مراقبة دفاع كاب فيردي لمحمد صلاح أعطى الحرية لمحمد هاني وأحمد مصطفى زيزو في التقدم وتم استغلال ذلك بطريقة جيدة".

وكشف "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق".

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نادي نيس الفرنسي وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.