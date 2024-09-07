بارالمبياد باريس - الميدالية السادسة لـ مصر.. صفاء حسن تحصد برونزية في رفع الأثقال

حققت صفاء حسن الميدالية البرونزية في منافسات وزن 79 كجم في رفع الأثقال.

وحصدت صفاء الميدالية السادسة لـ مصر في بارالمبياد باريس 2024.

واحتلت صفاء المركز الثالث بعدما رفعت وزن 139 كجم في المحاولة الثانية.

ولم تنجح محاولة صفاء لرفع وزن 146 كجم لتكتفي بالبرونزية.

فيما فازت النيجيرية بوسي أومولايو بالفضية برفع وزن 145 كجم.

بينما حققت الصينية هان مياويو الذهبية بتحطيم الرقمين البارالمبي والعالمي برفع وزن 154 كجم.

وبذلك حصدت مصر 6 ميداليات بواقع ذهبتين وفضيتين وبرونزيتين.

ففاز محمد المنياوي ورحاب أحمد بالذهبية في رفع الأثقال، فيما حصد محمد صبحي وفاطمة عليان الفضية في رفع الأثقال أيضا.

وأخيرا فازت صفاء حسن ومنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية.

وتحتل مصر المركز الـ 39 في الترتيب العام لـ أولمبياد باريس 2024.

وتقام فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.